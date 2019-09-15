Украинская Премьер-лига: результаты матчей 7-го тура, таблица

Состоялись матчи седьмого тура чемпионата Украины по футболу.

14 и 15 сентября прошли матчи седьмого тура украинской Премьер-лиги.

Главной сенсацией стало поражение киевского "Динамо" дома от "Десны". Команда Алексея Михайличенко не может победить уже в шести официальных играх подряд.

"Шахтер", в свою очередь, с трудом обыграл "Зарю", уступая в счете 0:2.

Результаты матчей

"Александрия" - "Днепр-1" - 2:0

Голы: Довгий, 54, Ситало, 77

"Шахтер" - "Заря" - 4:3

Голы: Тайсон, 42, Марлос, 54, Мораес, 60, 89 - Юрченко, 10, Кочергин, 35, Леднев, 86.

"Карпаты" - "Ворскла" - 2:1

Голы: Понде, 69 (с пенальти), Мартинс, 80 - Баенко, 41

"Мариуполь" - "Олимпик" - 1:1

Голы: Кирюханцев, 43 - Имери, 58

"Динамо" - "Десна" - 1:2

Голы: Беседин, 49 - Калитвинцев, 40, Филиппов, 56

"Колос" - "Львов" - 1:0

Гол: Д. Костышин, 87

Турнирная таблица

УНИАН ранее также опубликовал видеообзор матча "Динамо" - "Десна".