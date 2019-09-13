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"Чушь": Вербич эмоционально отреагировал на слухи о желании покинуть Динамо

10:04, 13 сентября 2019
Футбол
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Беньямин Вербич в текущем сезоне провел 6 матчей за Динамо / фото: dynamo.kiev.ua

Об этом Вербич написал на своей странице в Instagram.

"Журналисты, вы что, издеваетесь? Мне в команде "Динамо" очень комфортно и в Киеве просто топ. Перестаньте нести чушь", - написал Вербич.

instagram.com/benjaminverbic7

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Вербич, а также датчанин Миккель Дуэлунд хотят разорвать контракты с "Динамо" из-за недовольства новым тренерским штабом.

Как сообщал УНИАН, Вербич отличился дублем в матче за сборную Словении против сборной Израиля.

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Теги: #Динамо#Беньямин Вербич