"Чушь": Вербич эмоционально отреагировал на слухи о желании покинуть Динамо

Словенский футболист заявил, что его все устраивает в Киеве.

Нападающий "Динамо" Беньямин Вербич опроверг информацию о том, что хочет покинуть киевский клуб.

Об этом Вербич написал на своей странице в Instagram.

"Журналисты, вы что, издеваетесь? Мне в команде "Динамо" очень комфортно и в Киеве просто топ. Перестаньте нести чушь", - написал Вербич.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Вербич, а также датчанин Миккель Дуэлунд хотят разорвать контракты с "Динамо" из-за недовольства новым тренерским штабом.

Как сообщал УНИАН, Вербич отличился дублем в матче за сборную Словении против сборной Израиля.