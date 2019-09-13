"Чушь": Вербич эмоционально отреагировал на слухи о желании покинуть Динамо
10:04, 13 сентября 2019Футбол
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Словенский футболист заявил, что его все устраивает в Киеве.
Беньямин Вербич в текущем сезоне провел 6 матчей за Динамо / фото: dynamo.kiev.ua
Нападающий "Динамо" Беньямин Вербич опроверг информацию о том, что хочет покинуть киевский клуб.
Об этом Вербич написал на своей странице в Instagram.
"Журналисты, вы что, издеваетесь? Мне в команде "Динамо" очень комфортно и в Киеве просто топ. Перестаньте нести чушь", - написал Вербич.
instagram.com/benjaminverbic7
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Вербич, а также датчанин Миккель Дуэлунд хотят разорвать контракты с "Динамо" из-за недовольства новым тренерским штабом.
Как сообщал УНИАН, Вербич отличился дублем в матче за сборную Словении против сборной Израиля.
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