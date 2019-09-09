Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 9 сентября

Бельгия разгромила Шотландию, Германия обыграла лидера группы, а Беньямин Вербич принес победу Словении.

9 сентября в рамках квалификации на чемпионат Европы-2020 состоялось десять матчей.

Отметим, что победу сборной Словении в матче против Израиля принес динамовец Беньямин Вербич, который оформил дубль, забив победный мяч на 90-й минуте.

Результаты матчей

Группа С

Северная Ирландия - Германия - 0:2

Эстония - Нидерланды - 0:4

Положение команд: Германия - 12 очков (5 матчей), Северная Ирландия - 12 (5), Нидерланды - 9 (4), Беларусь - 3 (5), Эстония - 0 (5)

Группа Е

Азербайджан - Хорватия - 1:1

Венгрия - Словакия - 1:2

Положение команд: Хорватия - 10 очков (5 матчей), Словакия - 9 (5), Венгрия - 9 (5), Уэльс - 6 (4), Азербайджан - 1 (5)

Группа G

Словения - Израиль - 3:2

Польша - Австрия - 0:0

Латвия - Македония - 0:2

Положение команд: Польша - 13 (6), Словения - 11 (6), Австрия - 10 (6), Македония - 8 (6), Израиль - 8 (6), Латвия - 0 (6)

Группа I

Шотландия - Бельгия - 0:4

Россия - Казахстан - 1:0

Сан-Марино - Кипр - 0:4

Положение команд: Бельгия - 18 (6), Россия - 15 (6), Казахстан - 7 (6), Кипр - 7 (6), Шотландия - 6 (6), Сан-Марино - 0 (6)

УНИАН ранее также сообщал о результатах матчей отбора на Евро-2020, которые прошли 8 сентября.