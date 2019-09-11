Два легионера хотят разорвать контракты с Динамо - источник

Беньямин Вербич и Миккель Дуэлунд после смены тренерского штаба "недовольны всем".

Словенский нападающий Беньямин Вербич и датский полузащитник Миккель Дуэлунд хотят покинуть "Динамо".

Об этом "Главреду" сообщил источник в "Динамо".

Сообщается, что легионерам не нравятся, в частности, физические нагрузки, которые появились в команде с приходом Алексея Михайличенко:

"Большинство легионеров не понимают, зачем перед матчем давать удвоенные нагрузки. Тяжело играть с ватными ногами. Да и на фоне ослабленного иммунитета это может быть травмоопасно".

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Вербич и Дуэлунд уже выразили желание покинуть "Динамо" и зимой могут быть выставлены на трансфер.

"Дуэлунд и Вербич недовольны всем, что происходит в команде, и выразили свое желание разорвать контракты с клубом. Так как за них заплачены немалые деньги, руководство клуба их отпускать не намерено. Правда, не исключен вариант, что зимой они будут выставлены на трансфер. Вложенные средства необходимо отбить", - отметил источник.

Как сообщал УНИАН, ранее журналист Игорь Цыганык рассказал, что футболисты "Динамо" высказали свои претензии тренерскому штабу после ничьей в матче с "Зарей".