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Нигерийцы фотографировались с Шевченко: что происходило после матча сборной Украины (видео)

14:48, 11 сентября 2019
Футбол
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Украина - Нигерия - 2:2 / фото: УАФ

Послематчевое видео было опубликовано на канале FOOTBOOM в Youtube.

После игры представители сборной Нигери в холле "Днепр-Арены" фотографировались с Андреем Шевченко и смотрели повтор второго гола украинской сборной, который был забит не без помощи руки.

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Шевченко в коридорах "Днепр-Арены" пообщался с травмированным Жуниором Мораесом, а в автобусе общался на итальянском со своим ассистентом Андреа Малдерой.

После матча футболисты сборной Украины раздали автографы, сели в автобус и отправились в отель, а потом и из него. Интересно, что Руслан Малиновский и Сергей Болбат в автобусе смотрели матч сборной против Литвы.

Напомним, сборная Украины в матче с Нигерией сумела отыграться, уступая после первого тайма со счетом 0:2.

УНИАН также сообщал о том, что футболисты сборной Украины прокомментировали ничью с Нигерией.

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Теги: #сборная Украины#Андрей Шевченко