"Хорошо, что игра товарищеская": футболисты сборной Украины прокомментировали ничью в матче с Нигерией

На "Днепр-Арене" подопечные Андрея Шевченко ушли от поражения в матче с Нигерией (2:2).

Игроки сборной Украины прокомментировали ничью в товарищеском матче против сборной Нигерии.

Слова футболистов украинской сборной приводит сайт телеканалов "Футбол 1/2".

Андрей Ярмоленко отметил большое количество ошибок у сборной Украины:

"Нам противостоял хороший соперник. Думаю, что было очень много ошибок с нашей стороны. У нас были проблемы в первом тайме из-за контратак Нигерии. Мы уступили им в некоторых моментах. Они очень быстрые и воспользовались нашими ошибками. Во второй половине игры мы перестроились и сумели остановить соперника, при этом сами смогли забить".

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Александр Караваев прокомментировал эпизод, в котором заработал пенальти в ворота украинской сборной:

"В эпизоде с пенальти я остановился, ногу не выставлял, ничего. Он просто врезался в меня. Судья в пользу атаки дал пенальти, это его решение. В следующий раз буду осторожнее играть, буду делать работу над ошибками. Настроение после матча хорошее, потому что показали характер, создали много моментов во втором тайме и могли выигрывать матч. Не опустили руки, показали свою игру и добились ничьей".

Евгений Коноплянка подчеркнул, что команде не хватало Тараса Степаненко:

"Не хватало Степаненко. Вы видели, сколько контратак, думаю он нам помог бы их разрушать. Такой игрок очень важен на поле, но, думаю, в первую очередь мы много теряли легких мячей, поэтому предоставили сопернику много контратак. Хорошо, что товарищеская игра, мы можем что-то попробовать, вот мы и попробовали, но лучше так не пробовать. Хорошо, что нашли мы силы, собрались и не проиграли на своем поле".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Андрей Шевченко оценил игру сборной Украины в матче против Нигерии.