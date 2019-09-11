Роналду побил рекорд европейских квалификаций, несмотря на просьбу ирландского форварда

На счету португальца теперь 24 гола в отборочных поединках на чемпионаты Европы.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который забил четыре гола в матче против Литвы, установил новый рекорд по забитым мячам в квалификациях на чемпионаты Европы.

На счету Роналду теперь 24 гола, по этому показателю он обошел ирландца Робби Кина, который за время своей карьеры забил 23 мяча.

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Интересно, что перед матчем Литва - Португалия Кин в Instagram попросил Роналду не бить его рекорд. "Криштиану, я думаю, у тебя и так достаточно рекордов. Оставь этот мне", - написал ирландец.

Отметим, что всего на счету Роналду теперь 93 гола в составе национальной сборной. До повторения мирового рекорда, обладателем которого является иранец Али Даеи, остается 16 мячей.

Как сообщал УНИАН, сборная Португалии разгромила сборную Литвы со счетом 5:1.