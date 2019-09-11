Отбор на Евро-2020: как сыграли конкуренты сборной Украины
00:08, 11 сентября 2019Футбол
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Сборные Португалии и Сербии одержали выездные победы в группе В.
Криштиану Роналду / REUTERS
10 сентября состоялось два матча квалификации Евро-2020 в группе В, где выступает сборная Украины.
"Желто-синие" шестой тур пропускали. В то же время Литва принимала Португалию, а Люксембург - Сербию. Обе встречи завершились победами гостей.
У португальской сборной, которая разгромила литовцев, четыре гола забил Криштиану Роналду.
Литва - Португалия - 1:5
Голы: Андрюшкявичюс, 28 - Роналду, 7 (с пенальти), 61, 64, 76, Карвальо, 90+2
Люксембург - Сербия - 1:3
Тюрпель, 66 - Митрович, 36, 78, Радонич, 55
Турнирная таблица группы В после четырех туров
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Как сообщал УНИАН, в пятом туре отбора на Евро-2020 сборная Украины разгромила Литву.
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