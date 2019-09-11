Отбор на Евро-2020: как сыграли конкуренты сборной Украины

Сборные Португалии и Сербии одержали выездные победы в группе В.

10 сентября состоялось два матча квалификации Евро-2020 в группе В, где выступает сборная Украины.

"Желто-синие" шестой тур пропускали. В то же время Литва принимала Португалию, а Люксембург - Сербию. Обе встречи завершились победами гостей.

У португальской сборной, которая разгромила литовцев, четыре гола забил Криштиану Роналду.

Литва - Португалия - 1:5

Голы: Андрюшкявичюс, 28 - Роналду, 7 (с пенальти), 61, 64, 76, Карвальо, 90+2

Люксембург - Сербия - 1:3

Тюрпель, 66 - Митрович, 36, 78, Радонич, 55

Турнирная таблица группы В после четырех туров

Как сообщал УНИАН, в пятом туре отбора на Евро-2020 сборная Украины разгромила Литву.