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Отбор на Евро-2020: как сыграли конкуренты сборной Украины

00:08, 11 сентября 2019
Футбол
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Криштиану Роналду / REUTERS

"Желто-синие" шестой тур пропускали. В то же время Литва принимала Португалию, а Люксембург - Сербию. Обе встречи завершились победами гостей.

У португальской сборной, которая разгромила литовцев, четыре гола забил Криштиану Роналду.

Литва - Португалия - 1:5

Голы: Андрюшкявичюс, 28 - Роналду, 7 (с пенальти), 61, 64, 76, Карвальо, 90+2

Люксембург - Сербия - 1:3

Тюрпель, 66 - Митрович, 36, 78, Радонич, 55

Турнирная таблица группы В после четырех туров

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Как сообщал УНИАН, в пятом туре отбора на Евро-2020 сборная Украины разгромила Литву.

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Теги: #Криштиану Роналду#Евро-2020 квалификация#сборная Португалии#сборная Сербии