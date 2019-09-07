"Был недоволен": в Шахтере рассказали о несостоявшемся трансфере Тайсона

Гендиректор донецкого клуба Сергей Палкин объяснил, почему клуб не продал бразильца в Рому или Милан.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал ситуацию с бразильским легионером Тайсоном, который в летнее межсезонье мог перейти в один из итальянских клубов.

Об этом Палкин рассказал в комментарии программе "Футбол NEWS" на телеканале "Футбол 1".

"Предложения были, но они нас не устроили. Может быть, для какого-то клуба это хорошие предложения, но не для нас. Я уже говорил, если бы Тайсон был на несколько лет моложе - он стоил бы все 150 миллионов евро. Футболист оказался в списке быстрейших рывков Лиги чемпионов прошлого сезона. Это маленький показатель того, что это за игрок", - сказал Палкин.

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Гендиректор "Шахтера" уверен, что итальянские клубы могли позволить себе заплатить за Тайсона 30 миллионов евро:

"Клубы, которые им интересовались, те же "Рома" и "Милан", знают его. Уверен, у них есть средства, чтобы заплатить ту сумму, которую мы хотим".

Также Палкин прокомментировал недовольство самого Тайсона:

"Любой футболист, получив такие предложения, не выдержал бы, независимо от предложенной цены. У него есть желание попробовать себя там. Но есть и желание клуба. Здесь много сторон, не только футболист. Тайсон был недоволен, его можно понять, никто его не критикует. Пройдут дни, он остынет. Это нормальный процесс, нечему удивляться".

Как сообщал УНИАН, Тайсон публично заявлял о своем желании покинуть "Шахтер".