Капитан Шахтера заявил о своем желании покинуть команду (фото)
18:19, 27 августа 2019Футбол
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Бразилец Тайсон готов переехать в другой чемпионат.
Тайсон готов переехать в Италию / фото: ФК Шахтер
Капитан донецкого "Шахтера" Тайсон заявил о желании покинуть команду.
Бразилец опубликовал пост в Instagram после поединка с "Мариуполем" (5:1) в пятом туре УПЛ.
"Отпустите меня! Спасибо богу за все", - написал полузащитник.
Ранее итальянское издание Roma News сообщило, что "Рома" заинтересована в услугах Тайсона, но "горняки" не готовы продавать игрока за сумму менее 30 миллионов евро.
Римлян в настоящий момент тренирует бывший наставник "Шахтера" Паулу Фонсека, для которого 31-летний бразилец является приоритетным вариантом.
Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года. До этого хавбек выступал за "Металлист" и "Интернасьонал". Также на счету игрока семь поединков и один гол за сборную Бразилии.
УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" подписал украинского полузащитника.
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