Капитан Шахтера заявил о своем желании покинуть команду (фото)

Бразилец Тайсон готов переехать в другой чемпионат.

Капитан донецкого "Шахтера" Тайсон заявил о желании покинуть команду.

Бразилец опубликовал пост в Instagram после поединка с "Мариуполем" (5:1) в пятом туре УПЛ.

"Отпустите меня! Спасибо богу за все", - написал полузащитник.

Ранее итальянское издание Roma News сообщило, что "Рома" заинтересована в услугах Тайсона, но "горняки" не готовы продавать игрока за сумму менее 30 миллионов евро.

Римлян в настоящий момент тренирует бывший наставник "Шахтера" Паулу Фонсека, для которого 31-летний бразилец является приоритетным вариантом.

Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года. До этого хавбек выступал за "Металлист" и "Интернасьонал". Также на счету игрока семь поединков и один гол за сборную Бразилии.

УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" подписал украинского полузащитника.