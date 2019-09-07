Мораес не пожалел Шевченко: как сборная Украины готовилась к матчу против Литвы (видео)

Украинцы потренировались на искусственном газоне.

Сборная Украины перед матчем квалификации Евро-2020 против сборной Литвы провела открытую тренировку на "Стадионе ЛФФ" в Вильнюсе.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Литва - Украина.

Украинцы опробовали искусственный газон, на котором сыграют сегодня, 7 сентября.

Тренировка сборной проходила как обычно в позитивной атмосфере.

Во время тренировки "досталось" главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко. Вместе с футболистами он играл в так называемый "квадрат". Когда Шевченко пытался отобрать мяч, Жуниор Мораес пробросил его тренеру между ног. После этого наставник с улыбкой подошел к бразильскому украинцу и обнял его.

Видео тренировки было опубликовано на канале FOOTBOOM в YouTube.

Напомним, матч Литва - Украина начнется в 19.00.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Андрей Шевченко ждет серьезного сопротивления от сборной Литвы.