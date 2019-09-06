"С уважением относимся к сопернику": Шевченко ждет серьезного сопротивления от сборной Литвы

Главный тренер "желто-синих" поделился ожиданиями от предстоящей встречи.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал предстоящую встречу со сборной Литвы в рамках отбора на Евро-2020.

Слова Шевченко приводит официальный сайт УАФ.

"Играя дома при заполненных трибунах, любая команда будет иметь желание показать хороший футбол. Мы готовимся к серьезному матчу и серьезному сопротивлению соперников. Мы с уважением относимся ко всем командам. Эта игра должна помочь нам приблизиться к нашей цели. Мы понимаем, что победа для нас гораздо важнее. Перед нами стоит задача - выиграть этот поединок", - отметил главный тренер сборной Украины.

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Шевченко прокомментировал то, что сборная Литвы уделила особое внимание стандартам:

"Стандарты - хорошее оружие при наличии хороших исполнителей. Я думаю, это один из вариантов, над которыми соперник работал. Я понимаю тренера сборной Литвы. Таким образом у литовцев возникает возможность быть агрессивными и опасными на своем поле".

"Мы с уважением относимся к команде Литвы, однако перед нами стоит задача, на решении которой мы сконцентрированы", - подытожил Шевченко.

Матч Литва - Украина пройдет в Вильнюсе 7 сентября. Транслировать встречу в прямом эфире будут ТРК "Украина" и "Футбол 1".

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболисты сборной Украины на тренировке сыграли в гандбол.