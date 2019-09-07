Литва - Украина - 0:3: онлайн матча отбора на Евро-2020
7 сентября сборная Украины провела свой пятый матч в отборе на чемпионат Европы-2020. Подопечные Андрея Шевченко на выезде играли против сборной Литвы.
УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Литва - Украина.
Евро-2020, квалификация, 5-й тур
Литва - Украина - 0:3
Голы: Зинченко, 7, Марлос, 27, Малиновский, 61
Литва: Зубас, Миколюнас, Гирдвайнис, Паленис, Воробьев, Шимкус, Вербицкас, Жулпа, Матулявичюс (Куклис, 63), Голубицкас (Сливка, 52), Черных (Лаукжемис, 68)
Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Малиновский (Безус, 80), Зинченко, Марлос, Ярмоленко (Цыганков, 60), Яремчук (Мораес, 65)
Онлайн-трансляция матча
90+3 - Финальный свисток! Украина обыграла Литву со счетом 3:0.
90+2 - Отличный момент был у Литвы, чтобы уйти от крупного поражения, но Пятов спас Украину, а Вербицкас не забил.
90 - Слишком сильным получился пас Зинченко вразрез на Мораеса. А арбитр тем временем добавил три минуты.
85 - Момент был у Лаукжемиса, но литовец с острого угла пытался попасть в ближний и пробил в рекламный щит.
84 - Судьба матча уже давно ясна. Смогут ли литовцы забить гол престижа? Или украинцы еще один...
82 - Два подряд угловых было у хозяев, но удара по воротам так и не последовало - отбились украинцы.
80 - Последняя замена от Шевченко. Безус вышел на поле вместо Малиновского.
77 - Мораес взял игру на себя, но пробил в соперника.
74 - Штрафной у ворот украинской сборной завершился ударом Куклиса в стенку.
73 - Первая желтая карточка в матче достается Миколенко.
72 - Цыганков пробил головой после навеса Малиновского - неточно.
69 - Неточным дальним ударом завершилась атака Литвы. В створ литовцы пока не пробивали.
68 - И еще одна замена, третья для Литвы. Лаукжемис вместо Черных.
65 - Мораес поменял Яремчука.
63 - Замена у Литвы. Куклис вместо Матулявичюса.
61 - ГООООООООООЛ! Украина забивает третий гол! Малиновский положил мяч в угол ударо миз-за пределов штрафной.
60 - Замена. Цыганков вышел на поле вместо Ярмоленко.
59 - Яремчук принял мяч после заброса Миколенко, развернулся и вторым касанием пробил - по центру, туда, где и находился вратарь.
56 - Малиновский пробивает из-за пределов штрафной - мяч в руках у голкипера.
52 - Первая замена в матче. У хозяев Сливка поменял Голубицкаса.
48 - Украина владеет преимуществом на старте второй половины игры. Ярмоленко подавал на Яремчука, но тому пробить не позволили.
46 - Второй тайм! Матч продолжается!
45+1 - Перерыв! Украина впереди со счетом 2:0.
45 - Зинченко не удалось прицельно замкнуть прострел от Миколенко. Мог делать дубль, но мяч срезался с ноги.
42 - Прошла передача в центр штрафной на Яремчука, но форвард подыграл себе рукой.
38 - Контролируют украинцы мяч на половине поля соперника. Малиновский дважды подряд бил из-за пределов штрафной. Сперва в соперника, затем неточно.
33 - Малиновский с дальней дистанции очень неплохо пробил со штрафного - Зубас отбил перед собой, но Кривцов не сумел сгруппироваться, чтобы успешно сыграть на добивании.
29 - Еще один могли забивать украинцы. Яремчук подхватил мяч, ворвался в штрафную и бил в ближний - голкипер на месте.
27 - ГОООООООООЛ! 0:2! Марлос перехватил мяч, приблизился к штрафной и пробил точно в нижний угол.
26 - Угловой заработали литовцы и после подачи состоялся. Забыли украинцы Матулявичюса, но тот неточно пробил головой.
24 - Малиновский слишком высоко подал со штрафного. Замкнуть никому не удалось.
19 - После заброса из глубины Жулпа вошел в штрафную, но бил с острого угла и при активном сопротивлении Кривцова. Удар получился неточным.
17 - По счету играет украинская сборная после забитого мяча. Никуда не торопятся подопечные Андрея Шевченко.
13 - Следом еще одна попытка удара от Литвы. Но Вербицкас отправил мяч куда-то в сторону углового флажка.
12 - Литовцы довели свою атаку до удара. Черных пробивал, но Матвиенко оказался на пути мяча.
7 - ГООООООООООЛ! 0:1! Украина открывает счет в матче! Марлос через центр отдал в штрафную на неприкрытого никем Зинченко, который отправил мяч в сетку.
Украинские болельщики на матче в Вильнюсе.
4 - Первый в матче угловой заработали украинцы, но разыграли его неудачно.
3 - Яремчук упал в штрафной сборной Литвы, но арбитр не увидел повода для того, чтобы дать свисток.
2 - Первый полумомент возник уже у ворот украинской сборной. Прошла передача в центр штрафной, но пробить литовскому футболисту не позволили.
1 - Матч начался!
Команды уже на поле! Звучат национальные гимны.
Стартовый состав сборной Украины
Андрей Ярмоленко сыграет за сборную впервые с октября 2018 года.
Стадион, на котором сыграют команды. Он вмещает чуть больше пяти тысяч зрителей.
Вне заявки на игру тренерский штаб сборной оставил динамовца Владимира Шепелева.
Украинская сборная сыграет в синем комплекте формы.
Как сборная Украины провела день перед матчем: прогулка, тренировка, пресс-конференция
Команды сыграют на поле "Стадиона ЛФФ" с искусственным покрытием. Накануне украинцы провели там тренировку.
Турнирная таблица группы В
Сборная Украины в четырех стартовых турах набрала 10 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице группы В. В то же время Литва после трех игр имеет в своем активе лишь одно очко и является аутсайдером группы.
Литва - Украина: анонс матча квалификации Евро-2020
В официальных матча Литва и Украина ранее встречались друг с другом четыре раза (В отборах на ЧЕ-1996 и Евро-2008) и одержали по две победы. Последняя встреча команд состоялась в 2014 году - товарищеский матч в Киеве завершился вничью - 0:0.