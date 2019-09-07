Литва - Украина - 0:3: онлайн матча отбора на Евро-2020

Сборная Украины в пятом туре квалификации играла в Вильнюсе.

7 сентября сборная Украины провела свой пятый матч в отборе на чемпионат Европы-2020. Подопечные Андрея Шевченко на выезде играли против сборной Литвы.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Литва - Украина.

Евро-2020, квалификация, 5-й тур

Литва - Украина - 0:3

Голы: Зинченко, 7, Марлос, 27, Малиновский, 61

Литва: Зубас, Миколюнас, Гирдвайнис, Паленис, Воробьев, Шимкус, Вербицкас, Жулпа, Матулявичюс (Куклис, 63), Голубицкас (Сливка, 52), Черных (Лаукжемис, 68)

Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Малиновский (Безус, 80), Зинченко, Марлос, Ярмоленко (Цыганков, 60), Яремчук (Мораес, 65)

Онлайн-трансляция матча

90+3 - Финальный свисток! Украина обыграла Литву со счетом 3:0.

90+2 - Отличный момент был у Литвы, чтобы уйти от крупного поражения, но Пятов спас Украину, а Вербицкас не забил.

90 - Слишком сильным получился пас Зинченко вразрез на Мораеса. А арбитр тем временем добавил три минуты.

85 - Момент был у Лаукжемиса, но литовец с острого угла пытался попасть в ближний и пробил в рекламный щит.

84 - Судьба матча уже давно ясна. Смогут ли литовцы забить гол престижа? Или украинцы еще один...

82 - Два подряд угловых было у хозяев, но удара по воротам так и не последовало - отбились украинцы.

80 - Последняя замена от Шевченко. Безус вышел на поле вместо Малиновского.

77 - Мораес взял игру на себя, но пробил в соперника.

74 - Штрафной у ворот украинской сборной завершился ударом Куклиса в стенку.

73 - Первая желтая карточка в матче достается Миколенко.

72 - Цыганков пробил головой после навеса Малиновского - неточно.

69 - Неточным дальним ударом завершилась атака Литвы. В створ литовцы пока не пробивали.

68 - И еще одна замена, третья для Литвы. Лаукжемис вместо Черных.

65 - Мораес поменял Яремчука.

63 - Замена у Литвы. Куклис вместо Матулявичюса.

61 - ГООООООООООЛ! Украина забивает третий гол! Малиновский положил мяч в угол ударо миз-за пределов штрафной.

60 - Замена. Цыганков вышел на поле вместо Ярмоленко.

59 - Яремчук принял мяч после заброса Миколенко, развернулся и вторым касанием пробил - по центру, туда, где и находился вратарь.

56 - Малиновский пробивает из-за пределов штрафной - мяч в руках у голкипера.

52 - Первая замена в матче. У хозяев Сливка поменял Голубицкаса.

48 - Украина владеет преимуществом на старте второй половины игры. Ярмоленко подавал на Яремчука, но тому пробить не позволили.

46 - Второй тайм! Матч продолжается!

45+1 - Перерыв! Украина впереди со счетом 2:0.

45 - Зинченко не удалось прицельно замкнуть прострел от Миколенко. Мог делать дубль, но мяч срезался с ноги.

42 - Прошла передача в центр штрафной на Яремчука, но форвард подыграл себе рукой.

38 - Контролируют украинцы мяч на половине поля соперника. Малиновский дважды подряд бил из-за пределов штрафной. Сперва в соперника, затем неточно.

33 - Малиновский с дальней дистанции очень неплохо пробил со штрафного - Зубас отбил перед собой, но Кривцов не сумел сгруппироваться, чтобы успешно сыграть на добивании.

29 - Еще один могли забивать украинцы. Яремчук подхватил мяч, ворвался в штрафную и бил в ближний - голкипер на месте.

27 - ГОООООООООЛ! 0:2! Марлос перехватил мяч, приблизился к штрафной и пробил точно в нижний угол.

26 - Угловой заработали литовцы и после подачи состоялся. Забыли украинцы Матулявичюса, но тот неточно пробил головой.

24 - Малиновский слишком высоко подал со штрафного. Замкнуть никому не удалось.

19 - После заброса из глубины Жулпа вошел в штрафную, но бил с острого угла и при активном сопротивлении Кривцова. Удар получился неточным.

17 - По счету играет украинская сборная после забитого мяча. Никуда не торопятся подопечные Андрея Шевченко.

13 - Следом еще одна попытка удара от Литвы. Но Вербицкас отправил мяч куда-то в сторону углового флажка.

12 - Литовцы довели свою атаку до удара. Черных пробивал, но Матвиенко оказался на пути мяча.

7 - ГООООООООООЛ! 0:1! Украина открывает счет в матче! Марлос через центр отдал в штрафную на неприкрытого никем Зинченко, который отправил мяч в сетку.

Украинские болельщики на матче в Вильнюсе.

4 - Первый в матче угловой заработали украинцы, но разыграли его неудачно.

3 - Яремчук упал в штрафной сборной Литвы, но арбитр не увидел повода для того, чтобы дать свисток.

2 - Первый полумомент возник уже у ворот украинской сборной. Прошла передача в центр штрафной, но пробить литовскому футболисту не позволили.

1 - Матч начался!

Команды уже на поле! Звучат национальные гимны.

Стартовый состав сборной Украины

Андрей Ярмоленко сыграет за сборную впервые с октября 2018 года.

Стадион, на котором сыграют команды. Он вмещает чуть больше пяти тысяч зрителей.

Вне заявки на игру тренерский штаб сборной оставил динамовца Владимира Шепелева.

Украинская сборная сыграет в синем комплекте формы.

Как сборная Украины провела день перед матчем: прогулка, тренировка, пресс-конференция

Команды сыграют на поле "Стадиона ЛФФ" с искусственным покрытием. Накануне украинцы провели там тренировку.

Турнирная таблица группы В

Сборная Украины в четырех стартовых турах набрала 10 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице группы В. В то же время Литва после трех игр имеет в своем активе лишь одно очко и является аутсайдером группы.

Литва - Украина: анонс матча квалификации Евро-2020

В официальных матча Литва и Украина ранее встречались друг с другом четыре раза (В отборах на ЧЕ-1996 и Евро-2008) и одержали по две победы. Последняя встреча команд состоялась в 2014 году - товарищеский матч в Киеве завершился вничью - 0:0.

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