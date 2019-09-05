Сын легендарного бразильского футболиста умер от сердечного приступа

Сыну чемпиона мира Кафу было 30 лет.

Сын легенды сборной Бразилии Кафу Данило умер в результате сердечного приступа. Трагедия произошла вечером 4 сентября.

Как сообщает Globo esporte, Данило скончался во время игры в футбол с друзьями во дворе своего дома. Ему стало плохо примерно через десять минут после начала игры.

Сын Кафу был срочно госпитализирован, однако по дороге в больницу у него случилась остановка сердца. Спасти 30-летнего парня не удалось.

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Информацию о смерти Данило источнику подтвердил бывший партнер Кафу по сборной Бразилии Пауло Сержио.

По данным бразильских СМИ, четыре года назад Данило уже переносил сердечный приступ после игры в футбол, однако тогда медикам удалось помочь сыну легендарного футболиста.

Данило был старшим из трех детей 49-летнего Кафу.

Напомним, Кафу провел 142 матча и забил 5 голов за сборную Бразилии, с которой дважды становился чемпионом мира (в 1994 и 2002 годах).

УНИАН ранее также сообщал о том, что легендарный норвежский биатлонист скончался в 49 лет.