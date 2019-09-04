Легендарный норвежский биатлонист скончался в 49 лет

Причины смерти Халварда Ханеволда не уточняются.

Легендарный норвежский биатлонист Халвард Ханеволд скончался в возрасте 49 лет.

Об этом сообщило издание Budstikka.

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Причины смерти еще уточняются. Смерть спортсмена наступила 3 сентября утром в его доме в Боргене. Бывшего биатлониста нашли без признаков жизни в его доме.

До своего 50-летия Ханеволд не дожил три месяца. У него остались жена и двое детей.

Биатлонист за свою карьеру трижды выиграл Олимпиаду - Нагано-1998, Солт-Лейк Сити-2002 и Ванкувер-2010. Кроме того, на Играх норвежец дважды становился вторым и один раз завоевал бронзу.

Также Ханеволд является участником 16 чемпионатов мира. Пять раз он становился чемпионом мирового первенства. Всего на счету покойного спортсмена 17 медалей на чемпионатах мира - 5 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые.

Ханеволд завершил карьеру в 2010 году, после чего был экспертом на телеканале NRK.

УНИАН ранее сообщал, что французский гонщик скончался в результате аварии в Формуле-2.