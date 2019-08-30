Десна и Карпаты поделили очки в шестом туре УПЛ

В Чернигове состоялся матч 6-го тура чемпионата Украины.

В стартовом матче 6-го тура украинской Премьер-лиги "Десна" в Чернигове принимала "Карпаты". Встреча завершилась безголевой ничьей.

"Десна" набрала 11 очков и после своего матча располагается на второй строчке в турнирной таблице УПЛ. У "Карпат" - 5 очков и десятая позиция.

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"Десна" - "Карпаты" - 0:0

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой, Огиря, Богданов (Домбровский, 76), Картушов, А. Фаворов, Кузик (Калитвинцев, 68), Филиппов (Дегтярев, 87).

"Карпаты": Пидкивка, Мартинс, Ковтун, Вакуленко, Дубинчак, Гуцуляк, Клец (Козак, 72), Вербный, Халл, Ди Франко (Жоао Диого, 86), Бойчук (Войковиц, 46).

УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи 6-го тура УПЛ.