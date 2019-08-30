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Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 6-го тура

11:38, 30 августа 2019
Футбол
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Динамо и Заря сыграют в центральном матче тура / фото: ФК Динамо

Расписание трансляций матчей 6-го тура УПЛ

30 августа

19.00. "Десна" - "Карпаты"

Трансляция: УНИАН ТВ

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31 августа

17.00. "Ворскла" - "Александрия"

Трансляция: "Футбол 2"

17.00. "Днепр-1" - "Колос"

Трансляция: УНИАН ТВ

19.30. "Львов" - "Мариуполь"

Трансляция: "Футбол 2"

1 сентября

17.00. "Олимпик" - "Шахтер"

Трансляция: "Футбол 2"

19.30. "Заря" - "Динамо"

Трансляция: "2+2"

УНИАН ранее также сообщал, что "Заря" вылетела из Лиги Европы.

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Теги: #Динамо#футбол#Шахтер#Заря#УПЛ