Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 6-го тура

C 30 августа по 1 сентября в УПЛ пройдут очередные поединки.

30, 31 августа и 1 сентября в рамках украинской Премьер-лиги пройдут матчи шестого тура. Расписание трансляций матчей 6-го тура УПЛ 30 августа 19.00. "Десна" - "Карпаты" Трансляция: УНИАН ТВ Читайте такжеШахтер заплатил аутсайдеру УПЛ за ничью с Динамо - СМИ 31 августа 17.00. "Ворскла" - "Александрия" Трансляция: "Футбол 2" 17.00. "Днепр-1" - "Колос" Трансляция: УНИАН ТВ 19.30. "Львов" - "Мариуполь" Трансляция: "Футбол 2" 1 сентября 17.00. "Олимпик" - "Шахтер" Трансляция: "Футбол 2" 19.30. "Заря" - "Динамо" Трансляция: "2+2" УНИАН ранее также сообщал, что "Заря" вылетела из Лиги Европы.

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