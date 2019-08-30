Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 6-го тура
11:38, 30 августа 2019Футбол
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C 30 августа по 1 сентября в УПЛ пройдут очередные поединки.
Динамо и Заря сыграют в центральном матче тура / фото: ФК Динамо
30, 31 августа и 1 сентября в рамках украинской Премьер-лиги пройдут матчи шестого тура.
Расписание трансляций матчей 6-го тура УПЛ
30 августа
19.00. "Десна" - "Карпаты"
Трансляция: УНИАН ТВ
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31 августа
17.00. "Ворскла" - "Александрия"
Трансляция: "Футбол 2"
17.00. "Днепр-1" - "Колос"
Трансляция: УНИАН ТВ
19.30. "Львов" - "Мариуполь"
Трансляция: "Футбол 2"
1 сентября
17.00. "Олимпик" - "Шахтер"
Трансляция: "Футбол 2"
19.30. "Заря" - "Динамо"
Трансляция: "2+2"
УНИАН ранее также сообщал, что "Заря" вылетела из Лиги Европы.
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