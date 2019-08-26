Контракт после гола: Шахтер близок к подписанию футболиста Мариуполя

Полузащитник "Мариуполя" Владислав Вакула может подписать контракт с "горняками".

Полузащитник "Мариуполя" и молодежной сборной Украины Владислав Вакула близок к переходу в донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает сайт zbirna.com.

На днях 20-летний Вакула может подписать с "горняками" долгосрочный контракт. При этом полузащитник ближайшие полгода проведет в аренде в "Мариуполе".

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Отметим, что в матче "Шахтер" - "Мариуполь", который состоялся 25 августа и завершился победой "горняков" со счетом 5:1, Вакула стал автором единственного гола своей команды.

До перехода в "Мариуполь" в 2018 году Вакула выступал за "Сталь" из Каменского.

УНИАН ранее также сообщал о том, что аргентинский нападающий "Шахтера" Густаво Бланко Лещук перешел в турецкий клуб.