Легионер Шахтера перешел в турецкий клуб

Густаво Бланко Лещук покинул "горняков" и продолжит карьеру в Турции.

Аргентинский нападающий "Шахтера" Густаво Бланко Лещук перешел в турецкий "Антальяспор".

Об этом сообщают официальные сайты украинского и турецкого клубов.

Сумма трансфера не называется.

27-летний форвард подписал контракт, который рассчитан на четыре года.

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"Шахтер" благодарит Густаво за голы, самоотдачу и вклад в победы команды. Желаем успехов в новом клубе!", - говорится в сообщении "Шахтера".

Напомним, Бланко Лещук был игроком "Шахтера" с 2017 года, однако прошлый сезон на правах аренды провел в составе испанской "Малаги". В текущем сезоне форвард провел за "горняков" два матча, в которых отметился одной результативной передачей.

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-футболист "Динамо" посоветовал бразильцам переходить в "Шахтер".