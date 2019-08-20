Пчелы атаковали стадион перед футбольным матчем в Бразилии (фото, видео)
17:46, 20 августа 2019Футбол
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Работникам арены в итоге удалось справиться с насекомыми.
Срыва матча удалось избежать / фото: Globo
Перед началом матча чемпионата Бразилии между "Форталезой" и "Интернасьоналем" (0:1) стадион атаковали пчелы.
В итоге арбитр не мог вывести команды на поле в течение двадцати минут. Работники арены заметили место скопления насекомых возле одного из угловых флажков.
Проблему с помощью воды пытались устранить пожарные, но это не сработало. Начать поединок удалось только после того, как были использованы специальные химикаты.
Видео опубликовал Instagram-аккаунт 433.
УНИАН ранее сообщал, что футбольные фанаты устроили беспорядки в Гондурасе.
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