УПЛ: Шахтер взял три очка во Львове

"Горняки" одержали победу в матче четвертого тура чемпионата Украины.

В четвертом туре украинской Премьер-лиги действующий чемпион "Шахтер" играл во Львове.

На 31-й минуте после подачи Марлоса с углового Николай Матвиенко переправил мяч на Дентиньо, который открыл счет в матче.

Еще через семь минут Марлос отличился уже сам, использовав передачу с левого фланга от Исмаили.

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В середине второго тайма "Шахтер" мог доводить счет до крупного, но Алану Патрику сперва пришлось перебивать пенальти из-за игроков, которые раньше времени вбежали в штрафную, а следом бразилец не забил - Богдан Сарнавский среагировал на его удар.

Шахтер одержал четвертую победу в четырех матчах и возглавляет турнирную таблицу УПЛ. У "Львова" осталось 3 очка, команда идет одиннадцатой.

"Львов" - "Шахтер" - 0:2

Голы: Дентиньо, 31, Марлос, 38

"Львов": Сарнавский, Гончар, Братков, Борзенко, Квасный, Мартан, Сабино (Зубков, 78), Приймак, Шина (Богунов, 75), Педро, Ренан (Пернамбуко, 46)

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Марлос, Алан Патрик (Пихаленок, 63, Додо, 74), Соломон, Дентиньо (Маркос Антонио, 53), Мораес

На 61-й минуте Алан Патрик не реализовал пенальти (вратарь)

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Карпаты" одержали первую победу в сезоне.