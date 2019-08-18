Премьер-лига: Карпаты одержали первую победу в сезоне
Львовские "Карпаты" одержали гостевую победу над "Олимпиком" в четвертом туре украинской Премьер-лиги.
Все голы "Карпаты" забили, играя в большинстве. На 24-й минуте матча у "Олимпика" с поля был удален Фабиньо.
Дублем у победителей отметился Алексей Гуцуляк.
"Карпаты" одержали первую победу в сезоне и набрали 4 очка. "Олимпик" проиграл в четвертом матче подряд.
"Олимпик" - "Карпаты" - 1:3
Голы: Политыло, 62 (с пенальти) - Гуцуляк, 26, 66, Ди Франко, 42
"Олимпик": Пеньков, Зотько, Гришко, Цымбалюк (Пасич Е.), Снурницын (Пасич Г., 33), Драман, Завийский, Фабиньо, Тейшера, Шахаб (Политыло, 60), Матар.
"Карпаты": Пидкивка, Мартинс, Кучер, Вакуленко, Дубинчак (Якимец, 70), Гуцуляк, Войкович, Вербный, Халл, Ди Франко (Лейоус, 77), Понде (Жоао Диого, 81).
Удаление: Фабиньо, 26
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Ворскла" и "Днепр-1" в четвертом туре УПЛ сыграли вничью.