Премьер-лига: Карпаты одержали первую победу в сезоне

В рамках четвертого тура УПЛ львовяне обыграли "Олимпик", который не может набрать ни одного очка.

Львовские "Карпаты" одержали гостевую победу над "Олимпиком" в четвертом туре украинской Премьер-лиги. Все голы "Карпаты" забили, играя в большинстве. На 24-й минуте матча у "Олимпика" с поля был удален Фабиньо. Дублем у победителей отметился Алексей Гуцуляк. "Карпаты" одержали первую победу в сезоне и набрали 4 очка. "Олимпик" проиграл в четвертом матче подряд. "Олимпик" - "Карпаты" - 1:3 Голы: Политыло, 62 (с пенальти) - Гуцуляк, 26, 66, Ди Франко, 42 "Олимпик": Пеньков, Зотько, Гришко, Цымбалюк (Пасич Е.), Снурницын (Пасич Г., 33), Драман, Завийский, Фабиньо, Тейшера, Шахаб (Политыло, 60), Матар. "Карпаты": Пидкивка, Мартинс, Кучер, Вакуленко, Дубинчак (Якимец, 70), Гуцуляк, Войкович, Вербный, Халл, Ди Франко (Лейоус, 77), Понде (Жоао Диого, 81). Удаление: Фабиньо, 26 УНИАН ранее также сообщал о том, что "Ворскла" и "Днепр-1" в четвертом туре УПЛ сыграли вничью.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter