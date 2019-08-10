"Это расстраивает": главный тренер Шахтера остался недоволен реализацией в матче с Динамо

"Шахтер" впервые под руководством Луиша Каштру обыграл "Динамо".

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал выездную победу над "Динамо" в третьем туре УПЛ со счетом 2:1.

Каштру цитирует официальный сайт "Шахтера".

"Результатом доволен, потому что мы рассчитывали только на победу. Команда очень хорошо показала себя во всех моментах. Порой бывает, хочешь выиграть, но не все удается на поле. Однако сегодня ребята действовали хорошо. С первой минуты "Шахтер" демонстрировал желание победить.

Мы полностью доминировали, кроме последних пяти-десяти минут, когда "Динамо" прижимало нас к воротам. И даже так нам удавалось создавать моменты: в конце могли забивать третий, ранее попали в каркас… У "Динамо" также были голевые возможности, но не в таком количестве", - сказал Каштру.

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Португальский специалист заявил, что его расстраивает, когда "Динамо" реализует свой первый момент, а "Шахтер" не может использовать свои шансы:

"Конечно, это всегда расстраивает. Соперник раз добирается до наших ворот и забивает, а у нас столько моментов, и мы не можем все их реализовать… Но это футбол. Мы должны правильно все принимать и реагировать"

"Хотелось бы реализовывать больше созданных моментов, однако проблема эффективности в футболе будет всегда, потому что забивать удается не в каждом эпизоде", - добавил Каштру.

"В целом очень хорошая игра с нашей стороны. Как и наш первый поединок с "Динамо" в Суперкубке, но уже с другим результатом", - резюмировал португалец.

УНИАН ранее также опубликовал видео голов в матче "Динамо" - "Шахтер".