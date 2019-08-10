Динамо - Шахтер - 1:2: видео матча УПЛ

В Киеве прошел матч грандов украинского футбола.

10 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве прошел центральный матч третьего тура украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Шахтером".

УПЛ, 3-й тур

Динамо - Шахтер - 1:2

Голы: Родригес, 39 - Мораес, 21, Марлос, 64

Динамо: Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Сидорчук (Андриевский, 65), Шепелев (Соль, 70), де Пена, Цыганков (Вербич, 59), Гармаш, Родригес

Шахтер: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат (Хочолава, 77), Степаненко, Патрик, Соломон, Марлос (Дентиньо, 90+2), Тайсон, Мораес (Бланко Лещук, 80)

Полное видео матча

Видео гола Мораеса

Видео гола Родригеса

Видео гола Марлоса

Напомним, обе команды удачно стартовали в УПЛ. И "Динамо", и "Шахтер" в двух стартовых турах набрали максимальное количество очков.

Динамовцы и "горняки" в текущем сезоне сыграли друг против друга уже во второй раз. В матче за Суперкубок Украины волевую победу отпраздновало "Динамо" (2:1).

Как сообщал УНИАН, на этой неделе "Динамо" стартовало в квалификации Лиги чемпионов, на выезде уступив "Брюгге".