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Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 3-го тура

18:00, 09 августа 2019
Футбол
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Динамо будет принимать Шахтер на Олимпийском / фото: ФК Динамо

Главным событием выходных станет матч в Киеве на "Олимпийском" между грандами украинского футбола - "Динамо" и "Шахтером".

Расписание и трансляции матчей 3-го тура УПЛ

Суббота, 10 августа

17:00. "Динамо" – "Шахтер"

Трансляция: "2+2", Football Hub

19:30. "Ворскла" - "Львов" 

Трансляция: "Футбол 1"

19:30. "Александрия" – "Олимпик"

Трансляция: "Футбол 2" 

Воскресенье, 11 августа

17:00. "Днепр-1" - "Десна"

Трансляция: канал УНИАН

17:00. "Колос" – "Заря" 

Трансляция: "Футбол 1"

19:30. "Карпаты" - "Мариуполь"

Трансляция: канал УНИАН

УНИАН ранее сообщал, что УПЛ назвала лучшего игрока по итогам второго тура.

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Теги: #Динамо#футбол#Шахтер#Заря#УПЛ