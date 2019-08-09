Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 3-го тура
18:00, 09 августа 2019Футбол
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В элитном дивизионе чемпионата Украины пройдет очередная порция поединков.
Динамо будет принимать Шахтер на Олимпийском / фото: ФК Динамо
Поединки второго тура украинской Премьер-лиги пройдут 10 и 11 августа.
Главным событием выходных станет матч в Киеве на "Олимпийском" между грандами украинского футбола - "Динамо" и "Шахтером".
Расписание и трансляции матчей 3-го тура УПЛ
Суббота, 10 августа
17:00. "Динамо" – "Шахтер"
Трансляция: "2+2", Football Hub
19:30. "Ворскла" - "Львов"
Трансляция: "Футбол 1"
19:30. "Александрия" – "Олимпик"
Трансляция: "Футбол 2"
Воскресенье, 11 августа
17:00. "Днепр-1" - "Десна"
Трансляция: канал УНИАН
17:00. "Колос" – "Заря"
Трансляция: "Футбол 1"
19:30. "Карпаты" - "Мариуполь"
Трансляция: канал УНИАН
УНИАН ранее сообщал, что УПЛ назвала лучшего игрока по итогам второго тура.
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