Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 3-го тура

В элитном дивизионе чемпионата Украины пройдет очередная порция поединков.

Поединки второго тура украинской Премьер-лиги пройдут 10 и 11 августа. Главным событием выходных станет матч в Киеве на "Олимпийском" между грандами украинского футбола - "Динамо" и "Шахтером". Расписание и трансляции матчей 3-го тура УПЛ Суббота, 10 августа 17:00. "Динамо" – "Шахтер" Трансляция: "2+2", Football Hub 19:30. "Ворскла" - "Львов" Трансляция: "Футбол 1" 19:30. "Александрия" – "Олимпик" Трансляция: "Футбол 2" Воскресенье, 11 августа 17:00. "Днепр-1" - "Десна" Трансляция: канал УНИАН 17:00. "Колос" – "Заря" Трансляция: "Футбол 1" 19:30. "Карпаты" - "Мариуполь" Трансляция: канал УНИАН УНИАН ранее сообщал, что УПЛ назвала лучшего игрока по итогам второго тура.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter