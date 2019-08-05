Названо имя лучшего игрока 2-го тура украинской Премьер-лиги
12:04, 05 августа 2019Футбол
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Экспертный совет УПЛ признал лучшим полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского.
Виталий Буяльский сделал дубль / фото: Динамо Киев
Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский признан лучшим игроком второго тура украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
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По итогам голосования экспертов в борьбе за звание лучшего игрока тура Буяльский опередил динамовца Сергея Сидорчука, представителя "Мариуполя" Владислава Вакулу и "горняка" Марлоса.
В матче против ФК "Львов" Буяльский отметился дублем и помог "Динамо" одержать победу со счетом 3:0.
В состав экспертного совета УПЛ вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Сергей Нагорняк.
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Заря" и "Днепр-1" во втором туре УПЛ сыграли вничью.
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