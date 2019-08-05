цей матеріал доступний українською

Названо имя лучшего игрока 2-го тура украинской Премьер-лиги

12:04, 05 августа 2019
Футбол
114 0
Виталий Буяльский сделал дубль / фото: Динамо Киев

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Читайте такжеДинамо одержало разгромную победу во втором туре УПЛ

По итогам голосования экспертов в борьбе за звание лучшего игрока тура Буяльский опередил динамовца Сергея Сидорчука, представителя "Мариуполя" Владислава Вакулу и "горняка" Марлоса.

В матче против ФК "Львов" Буяльский отметился дублем и помог "Динамо" одержать победу со счетом 3:0.

В состав экспертного совета УПЛ вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Сергей Нагорняк.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Заря" и "Днепр-1" во втором туре УПЛ сыграли вничью.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Динамо#УПЛ#чемпионат Украины#Виталий Буяльский