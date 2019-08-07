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Лига чемпионов: результаты матчей третьего раунда квалификации 7 августа

23:24, 07 августа 2019
Футбол
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Базель потерпел домашнее поражение / фото: twitter.com/FC_Basel_en

В паре, победитель которой будет соперником киевского "Динамо", если киевляне смогут пройти "Брюгге", австрийский ЛАСК на выезде выиграл у швейцарского "Базеля".

Результаты матчей

Путь чемпионов

"ЧФР Клуж" (Румыния) - "Селтик" (Шотландия) - 1:1

"Марибор" (Словения) - "Русенборг" (Норвегия) - 1:3

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Путь представителей лиг

"Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия) - 1:2

"Краснодар" (Россия) - "Порту" (Португалия) - 0:1

"Истанбул" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция) - 0:1

Ответные матчи третьего раунда квалификации ЛЧ пройдут 13 августа.

УНИАН ранее также сообщал о результатах жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов.

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Теги: #Лига чемпионов#квалификация Лиги чемпионов