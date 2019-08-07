Лига чемпионов: результаты матчей третьего раунда квалификации 7 августа
23:24, 07 августа 2019Футбол
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Состоялось еще пять матчей квалификации главного клубного турнира Европы.
Базель потерпел домашнее поражение / фото: twitter.com/FC_Basel_en
7 августа состоялось пять поединков третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
В паре, победитель которой будет соперником киевского "Динамо", если киевляне смогут пройти "Брюгге", австрийский ЛАСК на выезде выиграл у швейцарского "Базеля".
Результаты матчей
Путь чемпионов
"ЧФР Клуж" (Румыния) - "Селтик" (Шотландия) - 1:1
"Марибор" (Словения) - "Русенборг" (Норвегия) - 1:3
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Путь представителей лиг
"Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия) - 1:2
"Краснодар" (Россия) - "Порту" (Португалия) - 0:1
"Истанбул" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция) - 0:1
Ответные матчи третьего раунда квалификации ЛЧ пройдут 13 августа.
УНИАН ранее также сообщал о результатах жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов.
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