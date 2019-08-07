Лига чемпионов: результаты матчей третьего раунда квалификации 7 августа

Состоялось еще пять матчей квалификации главного клубного турнира Европы.

7 августа состоялось пять поединков третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В паре, победитель которой будет соперником киевского "Динамо", если киевляне смогут пройти "Брюгге", австрийский ЛАСК на выезде выиграл у швейцарского "Базеля". Результаты матчей Путь чемпионов "ЧФР Клуж" (Румыния) - "Селтик" (Шотландия) - 1:1 "Марибор" (Словения) - "Русенборг" (Норвегия) - 1:3 Читайте такжеЛига чемпионов: результаты матчей третьего раунда квалификации 6 августа Путь представителей лиг "Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия) - 1:2 "Краснодар" (Россия) - "Порту" (Португалия) - 0:1 "Истанбул" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция) - 0:1 Ответные матчи третьего раунда квалификации ЛЧ пройдут 13 августа. УНИАН ранее также сообщал о результатах жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов.

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