Динамо узнало потенциальных соперников по плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Стало известно, с кем может сыграть "Динамо", если пройдет "Брюгге".

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которой своих потенциальных соперников узнало киевское "Динамо".

Если в третьем раунде квалификации "Динамо" удастся пройти "Брюгге", то далее киевлян ждет встреча с победителем пары "Базель" - ЛАСК.

Отметим, что при жеребьевке пара "Динамо" была сеяной.

Результаты жеребьевки

Путь представителей лиг

"Базель" (Швейцария") / ЛАСК (Австрия) - "Брюгге" (Бельгия) / "Динамо" Киев (Украина)

"Истанбул" (Турция) / "Олимпиакос" (Греция) - "Краснодар" (Россия) / "Порту" (Португалия)

Путь чемпионов

"Динамо" Загреб (Хорватия) / "Ференцварош" (Венгрия) - "Марибор" (Словения) / "Русенборг" (Норвегия)

"Клуж" (Румыния) / "Селтик" (Шотландия) - "Славия" (Чехия)

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Црвена Звезда" (Сербия) / "Копенгаген" (Дания)

АПОЭЛ (Кипр) / "Карабах" (Азербайджан) - ПАОК (Греция) / "Аякс" (Нидерланды)

Матчи раунда плей-офф запланированы на 20/21 августа и 27/28 августа.

Против "Брюгге" динамовцы, напомним, сыграют 6 и 13 августа. Транслировать матчи будет телеканал "2+2".

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Брюгге" перед матчами с "Динамо" усилился известным вратарем.