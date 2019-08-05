Жеребьевка Лиги Европы: Заря и Мариуполь получили возможных соперников
По итогам жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, которая прошла в швейцарском Ньоне, стали известны потенциальные соперники двух украинских клубов: "Зари" и "Мариуполя".
В случае выхода в раунд плей-офф, "Заре" предстоит встретиться с победителем пары "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания).
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"Мариуполь", если пройдет третий раунд квалификации, в борьбе за путевку в Лигу Европы, сыграет с победителем противостояния "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" (Чехия).
Матчи раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 22 и 29 августа.
Напомним, в третьем раунде квалификации "Заря" встретится с болгарским ЦСКА, а "Мариуполь" - с нидерландским АЗ. Эти поединки запланированы на 8 и 15 августа.
УНИАН также сообщал о том, что потенциальных соперников по раунду плей-офф квалификации Лиги чемпионов узнало киевское "Динамо".