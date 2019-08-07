"Есть оптимизм": Хацкевич нашел позитив в поражении Динамо

Главный тренер "Динамо" - о поражении от "Брюгге" на старте квалификации ЛЧ.

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал минимальное поражение команды в выездном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против "Брюгге" (0:1).

Слова Хацкевича приводит dynamo.kiev.ua.

"Мы здорово начали матч, контролировали игру, особенно в первые минут 15. Беседин сам себе создал момент, но в концовке не хватило... Но потом опытные футболисты допускали невынужденные ошибки в центральной зоне при выходе из обороны в атаку. Начали торопиться, после отбора тут же теряли мяч.

Второй тайм получился без центра поля, было много моментов - атака была то на одни ворота, то на другие. В конце у нас было два прекрасных момента, когда мы выбегали в контратаки. Но не было последнего паса и завершающего удара. Второй тайм вселяет оптимизм перед ответной игрой в Киеве", - сказал Хацкевич.

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Белорусский тренер отметил, что команда хорошо готова функционально:

"Как показал второй тайм, команда достаточно хорошо готова функционально. Но я бы не сказал, что наш график достаточно жесткий, но, повторюсь, команда в плане функциональной готовности достаточно хорошо ведет себя на поле".

Хацкевич также оценил игру новичка "Динамо" Жерсона Родригеса и полузащитника Виктора Цыганкова:

"Жерсон усилил игру, цеплялся за мячи. Видно, что он в хорошем состоянии. Как показал второй тайм, он - очень качественное усиление в атаке. приобретение для нас. Что касается Вити, вы сами видели те две ошибки, которые вообще ему не свойственны. Это говорит об отсутствии игрового тонуса".

УНИАН ранее опубликовал полное видео матча "Брюгге" - "Динамо" и видео победного гола хозяев.