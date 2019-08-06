Брюгге - Динамо - 1:0: видео матча Лиги чемпионов
23:18, 06 августа 2019Футбол
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Киевляне начали свой путь в еврокубках с поражения.
Динамо стартовало в ЛЧ матчем в Бельгии / фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо" 6 августа стартовало в квалификации Лиги чемпионов. В первом матче третьего раунда квалификации киевляне на стадионе "Ян Брейдель" в Брюгге играли с местным "Брюгге".
Лига чемпионов, квалификация, третий раунд
Брюгге - Динамо - 1:0
Гол: Ванакен, 37 (с пенальти)
Брюгге: Миньоле, Соболь, Дели, Митрович, Мата, Ванакен, Ритс, Вормер, Бонавентуре (Схрейверс, 63), Окереке, Тау
Динамо: Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Буяльский, Сидорчук, Гармаш, Вербич (де Пена, 64), Караваев (Цыганков, 46), Беседин (Родригес, 46)
Полное видео матча
Видео гола
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