Брюгге - Динамо - 1:0: видео матча Лиги чемпионов

Киевляне начали свой путь в еврокубках с поражения.

Киевское "Динамо" 6 августа стартовало в квалификации Лиги чемпионов. В первом матче третьего раунда квалификации киевляне на стадионе "Ян Брейдель" в Брюгге играли с местным "Брюгге". Лига чемпионов, квалификация, третий раунд Брюгге - Динамо - 1:0 Гол: Ванакен, 37 (с пенальти) Брюгге: Миньоле, Соболь, Дели, Митрович, Мата, Ванакен, Ритс, Вормер, Бонавентуре (Схрейверс, 63), Окереке, Тау Динамо: Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Буяльский, Сидорчук, Гармаш, Вербич (де Пена, 64), Караваев (Цыганков, 46), Беседин (Родригес, 46) Полное видео матча Видео гола

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