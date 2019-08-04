Стали известны четыре возможных соперника Динамо на пути в групповой этап Лиги чемпионов
Стали известны потенциальные соперники киевского "Динамо" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
В случае прохода бельгийского "Брюгге" в третьем раунде квалификации, далее "Динамо" встретится с победителем одной из двух пар:
"Истанбул" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция)
"Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия)
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Все четыре возможных соперника "Динамо" в прошлом сезоне стали серебряными призерами своих национальных чемпионатов.
Отметим, что "Динамо" на данном этапе оказалось в числе сеяных команд.
Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 5 августа.
Матчи между "Брюгге" и "Динамо" запланированы на 6 и 13 августа. Транслировать их в прямом эфире будет телеканал "2+2". Поединки раунда плей-офф квалификации ЛЧ запланированы на 20/21 августа и 27/28 августа.
УНИАН ранее также опубликовал прогноз букмекеров на противостояние "Брюгге" и "Динамо".