Стали известны четыре возможных соперника Динамо на пути в групповой этап Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в случае прохода "Брюгге" на следующей стадии будет в числе сеяных команд.

Стали известны потенциальные соперники киевского "Динамо" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В случае прохода бельгийского "Брюгге" в третьем раунде квалификации, далее "Динамо" встретится с победителем одной из двух пар:

"Истанбул" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция)

"Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия)

Читайте такжеЛига Европы: с кем могут сыграть украинские клубы в плей-офф квалификации

Все четыре возможных соперника "Динамо" в прошлом сезоне стали серебряными призерами своих национальных чемпионатов.

Отметим, что "Динамо" на данном этапе оказалось в числе сеяных команд.

Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 5 августа.

Матчи между "Брюгге" и "Динамо" запланированы на 6 и 13 августа. Транслировать их в прямом эфире будет телеканал "2+2". Поединки раунда плей-офф квалификации ЛЧ запланированы на 20/21 августа и 27/28 августа.

УНИАН ранее также опубликовал прогноз букмекеров на противостояние "Брюгге" и "Динамо".