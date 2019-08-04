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Стали известны четыре возможных соперника Динамо на пути в групповой этап Лиги чемпионов

15:36, 04 августа 2019
Футбол
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Динамо стартует в квалификации с третьего раунда / фото: ФК Динамо Киев

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В случае прохода бельгийского "Брюгге" в третьем раунде квалификации, далее "Динамо" встретится с победителем одной из двух пар:

"Истанбул" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция)

"Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия)

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Все четыре возможных соперника "Динамо" в прошлом сезоне стали серебряными призерами своих национальных чемпионатов.

Отметим, что "Динамо" на данном этапе оказалось в числе сеяных команд.

Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 5 августа.

Матчи между "Брюгге" и "Динамо" запланированы на 6 и 13 августа. Транслировать их в прямом эфире будет телеканал "2+2". Поединки раунда плей-офф квалификации ЛЧ запланированы на 20/21 августа и 27/28 августа.

УНИАН ранее также опубликовал прогноз букмекеров на противостояние "Брюгге" и "Динамо".

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Теги: #Динамо#Лига чемпионов#квалификация Лиги чемпионов