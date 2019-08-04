Брюгге - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Киевляне стартуют в квалификации главного клубного турнира Европы.

6 августа киевское "Динамо" проведет первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. На выезде подопечные Александра Хацкевича встретятся с бельгийским "Брюгге".

Букмекеры считают "Динамо" аутсайдером выездного матча. На победу "Брюгге" дается коэффициент 1,94, тогда как на победу "Динамо" - 4,00. Ничья оценивается коэффициентом 3,45.

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В то же время, по мнению букмекеров, у "Динамо" немного больше шансов на выход в следующий этап квалификации. На проход киевлян можно сделать ставку с коэффициентом 1,85, а на "Брюгге" - 1,95.

Напомним, и "Динамо", и "Брюгге" стартуют в квалификации с третьего раунда.

Прямую трансляцию матча "Брюгге" - "Динамо" можно будет посмотреть в эфире телеканала "2+2". Начало встречи - в 21.30.

Как сообщал УНИАН, ранее главный тренер "Брюгге" оценил шансы команды в противостоянии с "Динамо".