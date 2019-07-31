Лучший бомбардир в истории Шахтера вернулся в Бразилию
Экс-нападающий "Шахтера" Луис Адриано перешел из московского "Спартака" в бразильский "Палмейрас".
Об этом сообщил официальный сайт "Палмейраса".
Бразильский клуб заплатил за нападающего 1 миллион евро. Луис Адриано подписал контракт, который рассчитан на четыре года.
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За "Спартак" бразилец выступал с 2017 года, забив 26 голов в 74 матчах. До этого в Европе он защищал цвета "Милана" и "Шахтера".
Напомним, Луис Адриано является лучшим бомбардиром в истории донецкого клуба. На счету бразильца - 128 голов в 266 матчах за "горняков" в период с 2007 по 2015 годы.
Отметим, что ранее "Спартак" покинул еще один экс-игрок "Шахтера" - полузащитник Фернандо ушел в китайский "Бейцзин Гоань".
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский нападающий Евгений Селезнев остается в составе испанской "Малаги".