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Пока остается: украинский нападающий начал подготовку к сезону в составе Малаги (видео)

14:14, 30 июля 2019
Футбол
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Селезнев не стал основным игроком Малаги / фото: Malaga CF

Видео подготовки украинца опубликовал официальный Twitter-аккаунт клуба.

По информации ряда испанских СМИ, 34-летний футболист может получить предложение о новом контракте, так как у "Малаги" в составе не осталось других нападающих и нет денег на трансферы.

Экс-лидер "Днепра" в прошлом сезоне провел всего 12 матчей и результативными действиями в Сегунде не отличился. Этим летом он может покинуть клуб в статусе свободного агента.

Ранее УНИАН сообщал, что "Шальке" готов продать игрока сборной Украины Коноплянку.

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Теги: #футбол#Малага#Евгений Селезнев