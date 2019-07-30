Пока остается: украинский нападающий начал подготовку к сезону в составе Малаги (видео)

Испанский клуб так и не расстался с Евгением Селезневым.

Испанская "Малага" начала подготовку к новому сезону с украинским форвардом Евгением Селезневым в составе.

Видео подготовки украинца опубликовал официальный Twitter-аккаунт клуба.

По информации ряда испанских СМИ, 34-летний футболист может получить предложение о новом контракте, так как у "Малаги" в составе не осталось других нападающих и нет денег на трансферы.

Экс-лидер "Днепра" в прошлом сезоне провел всего 12 матчей и результативными действиями в Сегунде не отличился. Этим летом он может покинуть клуб в статусе свободного агента.

Ранее УНИАН сообщал, что "Шальке" готов продать игрока сборной Украины Коноплянку.