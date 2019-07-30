Пока остается: украинский нападающий начал подготовку к сезону в составе Малаги (видео)
14:14, 30 июля 2019Футбол
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Испанский клуб так и не расстался с Евгением Селезневым.
Селезнев не стал основным игроком Малаги / фото: Malaga CF
Испанская "Малага" начала подготовку к новому сезону с украинским форвардом Евгением Селезневым в составе.
Видео подготовки украинца опубликовал официальный Twitter-аккаунт клуба.
¡Buenos días! 😎@Munir_Mohand y Seleznov se suman al 'stage' de #pretemporada 🤙🆕️#DeVueltapic.twitter.com/uzYeLYdIKW— Málaga CF (@MalagaCF) 29 июля 2019 г.
По информации ряда испанских СМИ, 34-летний футболист может получить предложение о новом контракте, так как у "Малаги" в составе не осталось других нападающих и нет денег на трансферы.
Экс-лидер "Днепра" в прошлом сезоне провел всего 12 матчей и результативными действиями в Сегунде не отличился. Этим летом он может покинуть клуб в статусе свободного агента.
Ранее УНИАН сообщал, что "Шальке" готов продать игрока сборной Украины Коноплянку.
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