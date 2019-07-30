Заря - Будучность: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Луганский клуб продолжает борьбу в квалификации еврокубка.

1 августа луганская "Заря" проведет свой второй матч в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы. В Запорожье украинцы будут принимать черногорскую "Будучность".

Смотрите на УНИАН прямую онлайн видео трансляцию матча Заря - Будучность.

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Подопечные Виктора Скрипника успешно выступили в Подгорице, обыграв вице-чемпиона Черногории со счетом 3:1.

Букмекеры считают "Зарю" фаворитом как ответного матча, так и двухматчевого противостояния.

На победу луганчан в ответной игре букмекеры дают коэффициент 1,25, на ничейный результат - 5,60, а на выездной успех "Будучности" - 13,0.

Что касается шансов команд на выход в следующий этап, то букмекеры не сомневаются в успехе "Зари" и предлагают поставить только на сенсацию от черногорцев с коэффициентом 34,0.

Матч в прямом эфире покажет телеканал УНИАН.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, с кем "Заря" может встретиться в третьем раунде квалификации Лиги Европы.