Заря - Будучность: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
1 августа луганская "Заря" проведет свой второй матч в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы. В Запорожье украинцы будут принимать черногорскую "Будучность".
Смотрите на УНИАН прямую онлайн видео трансляцию матча Заря - Будучность.
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Подопечные Виктора Скрипника успешно выступили в Подгорице, обыграв вице-чемпиона Черногории со счетом 3:1.
Букмекеры считают "Зарю" фаворитом как ответного матча, так и двухматчевого противостояния.
На победу луганчан в ответной игре букмекеры дают коэффициент 1,25, на ничейный результат - 5,60, а на выездной успех "Будучности" - 13,0.
Что касается шансов команд на выход в следующий этап, то букмекеры не сомневаются в успехе "Зари" и предлагают поставить только на сенсацию от черногорцев с коэффициентом 34,0.
Матч в прямом эфире покажет телеканал УНИАН.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, с кем "Заря" может встретиться в третьем раунде квалификации Лиги Европы.