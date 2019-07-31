Заря - Будучность: где смотреть матч Лиги Европы
В ответном матче второго раунда квалификации Лиги Европы 2019-2020 луганская "Заря" 1 августа примет черногорскую "Будучность". Матч пройдет на стадионе "Славутич Арена" в Запорожье.
Начало встречи - в 19.00.
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Прямую трансляцию матча "Заря" - "Будучность" можно будет посмотреть на телеканале УНИАН.
Напомним, первая встреча команд завершилась победой "Зари" со счетом 3:1. В составе победителем дублем отметился Артем Громов, еще один мяч провел Леван Арвеладзе.
После матча Лиги Европы луганский клуб успел провести еще один матч. Подопечные Виктора Скрипника стартовали в УПЛ с минимальной победы над "Ворсклой" (1:0).
Как сообщал УНИАН, комментируя победу в первой встрече с "Будучностью", Скрипник отметил, что в этом противостоянии "еще ничего не ясно".