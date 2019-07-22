Жеребьевка Лиги Европы: Мариуполь и Заря получили потенциальных соперников
15:12, 22 июля 2019Футбол
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В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы.
Украинские клубы ведут борьбу за выход в групповой этап ЛЕ / фото: uefa.com
На этом этапе в борьбу вступит "Мариуполь". Также шансы сыграть там имеет луганская "Заря", если во втором раунде луганчане пройдут черногорскую "Будучность".
УЕФА распределил команды по группам, в которых было собрано по пять сеяных и не сеяных (в одной из них - шесть).
По итогам жеребьевки "Мариуполь" встретится с победителем противостояния нидерландского "Алкмаара" и шведского "Хеккена". "Заря", если пройдет дальше, сыграет с победителем пары ЦСКА (Болгария) - "Осиек" (Хорватия).
Первые поединки пройдут восьмого августа, ответные - 15-го.
Ранее УНИАН сообщал, что киевское "Динамо" получило соперника в квалификации Лиги чемпионов.
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