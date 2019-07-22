Жеребьевка Лиги Европы: Мариуполь и Заря получили потенциальных соперников

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы.

На этом этапе в борьбу вступит "Мариуполь". Также шансы сыграть там имеет луганская "Заря", если во втором раунде луганчане пройдут черногорскую "Будучность".

УЕФА распределил команды по группам, в которых было собрано по пять сеяных и не сеяных (в одной из них - шесть).

По итогам жеребьевки "Мариуполь" встретится с победителем противостояния нидерландского "Алкмаара" и шведского "Хеккена". "Заря", если пройдет дальше, сыграет с победителем пары ЦСКА (Болгария) - "Осиек" (Хорватия).

Первые поединки пройдут восьмого августа, ответные - 15-го.

Ранее УНИАН сообщал, что киевское "Динамо" получило соперника в квалификации Лиги чемпионов.