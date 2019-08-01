Заря - Будучность: видеообзор матча Лиги Европы

Луганчане провели ответный поединок второго раунда квалификации ЛЕ в Запорожье.

1 августа луганская "Заря" дома провела ответный матч во втором раунде квалификации Лиги Европы против черногорской "Будучности". Поединок прошел в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

Лига Европы, квалификация, ответный матч второго раунда

Заря - Будучность - 1:0 (первая игра - 3:1)

Гол: Громов, 32

"Заря": Махарадзе, Абу-Ханна, Чеберко, Вернидуб, Тымчик (Каменюка, 63), Хомченовский, Лунев, Иванисеня, Кочергин (Чайковский, 68), Леднев, Громов (Кабаев, 61)

"Будучность": Драгоевич, Божович, Миркович, Перович (Роганович, 37), Грбич (Раичкович, 53), Мийич, Болевич, Милич, Терзич, Стоилькович (Зарубица, 75), Джурич

Удаления: Джурич, 33, Божович, 34

Видеообзор матча

Полное видео матча

Напомним, 25 июля "Заря" провела первую официальную игру сезона, которая прошла в Черногории. "Заря" подтвердила свое превосходство в классе и победила со счетом 3:1 - дубль оформил Артем Громов.

В украинской Премьер-лиге "Заря" также стартовала удачно и набрала три очка в поединке с "Ворсклой" (1:0) в Полтаве.