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Динамо - Шахтер: стало известно, кто будет судить матч за Суперкубок Украины

14:11, 24 июля 2019
Футбол
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Виталий Романов впервые обслужит матч за Суперкубок / фото: footboom.com

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, главным арбитром матча назначен Виталий Романов из Днепра.

Помогать Романову в предстоящем поединке будут ассистенты Александр Войтюк (Запорожье) и Владимир Володин (Херсон). Четвертым арбитром назначен Анатолий Абдула из Харькова.

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На матче в режиме оффлайн будет тестироваться система видеопомощи арбитрам (VAR).

Отметим, что в прошлом сезоне Романов дважды работал на матчах между "Динамо" и "Шахтером" в рамках УПЛ. В рамках 10-го тура "горняки" выиграли со счетом 2:1, а в 25-м туре команды сыграли вничью - 0:0.

Матч за Суперкубок Украины арбитр будет судить впервые в карьере.

Напомним, поединок за Суперкубок Украины пройдет в Одессе.

УНИАН ранее также сообщал о том, что был утвержден календарь двух первых туров УПЛ.

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Теги: #Динамо#Шахтер#Суперкубок Украины