Динамо - Шахтер: стало известно, кто будет судить матч за Суперкубок Украины

Назначена бригада арбитров на матч грандов украинского футбола.

Стало известно, кто рассудит матч за Суперкубок Украины-2019, в котором 28 июля встретятся "Динамо" и "Шахтер".

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, главным арбитром матча назначен Виталий Романов из Днепра.

Помогать Романову в предстоящем поединке будут ассистенты Александр Войтюк (Запорожье) и Владимир Володин (Херсон). Четвертым арбитром назначен Анатолий Абдула из Харькова.

Читайте такжеСтали известны формат и даты проведения Кубка Украины 2019-2020

На матче в режиме оффлайн будет тестироваться система видеопомощи арбитрам (VAR).

Отметим, что в прошлом сезоне Романов дважды работал на матчах между "Динамо" и "Шахтером" в рамках УПЛ. В рамках 10-го тура "горняки" выиграли со счетом 2:1, а в 25-м туре команды сыграли вничью - 0:0.

Матч за Суперкубок Украины арбитр будет судить впервые в карьере.

Напомним, поединок за Суперкубок Украины пройдет в Одессе.

УНИАН ранее также сообщал о том, что был утвержден календарь двух первых туров УПЛ.