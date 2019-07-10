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Нападающий Шахтера перешел в гранд чемпионата Венгрии (фото)

15:57, 10 июля 2019
Футбол
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Кулач уже играл за пределами Украины / фото: honvedfc.hu

Об этом сообщил официальный аккаунт венгров в Instagram.

Клуб арендовал 26-летнего футболиста на один сезон. Кулач принадлежит "Шахтеру", но за первую команду так и не дебютировал.

Долгое время Владислав не выходил на поле - врачи нашли у него проблемы с сердцем. 

В прошлом нападающий выступал за "Мариуполь", запорожский "Металлург", "Сталь", "Зарю", "Ворсклу", "Александрию" и турецкий "Эскишехирспор".

"Гонвед" по итогам прошлого сезона занял второе место в чемпионате Венгрии и теперь сыграет в квалификации Лиги Европы.

УНИАН также сообщал, что в сети появилась новая форма "Шахтера".

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Теги: #футбол#Шахтер#УПЛ#трансферы#Владислав Кулач