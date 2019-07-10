Нападающий Шахтера перешел в гранд чемпионата Венгрии (фото)

Владислав Кулач покинул украинскую Премьер-лигу.

Нападающий донецкого "Шахтера" Владислав Кулач перешел в венгерский "Гонвед".

Об этом сообщил официальный аккаунт венгров в Instagram.

Клуб арендовал 26-летнего футболиста на один сезон. Кулач принадлежит "Шахтеру", но за первую команду так и не дебютировал.

Долгое время Владислав не выходил на поле - врачи нашли у него проблемы с сердцем.

В прошлом нападающий выступал за "Мариуполь", запорожский "Металлург", "Сталь", "Зарю", "Ворсклу", "Александрию" и турецкий "Эскишехирспор".

"Гонвед" по итогам прошлого сезона занял второе место в чемпионате Венгрии и теперь сыграет в квалификации Лиги Европы.

УНИАН также сообщал, что в сети появилась новая форма "Шахтера".