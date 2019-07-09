Без черных полос: в сети показали новую форму Шахтера (фото)

Донецкий клуб официально представит новую домашнюю форму через несколько дней.

В сети появились изображения новой домашней формы "Шахтера", в которой "горняки" будут играть в сезоне 2019-2020.

Изображения формы опубликовал сайт footyheadlines.com.

Донецкий клуб в новом сезоне будет играть в футболках с двумя оттенками оранжевого цвета. При этом на футболке больше не будет традиционных для "Шахтера" черных вертикальных полос. Черный цвет останется только на воротнике и рукавах.

По данным источника, официально форма будет представлена через несколько дней.

Как сообщал УНИАН, ранее испанская "Барселона" представила новую форму, которая выполнена в стиле ретро.