Герой финала чемпионата мира по футболу U-20 покинет Динамо

Владислав Супряга заявил, что в следующем сезоне будет играть за "Днепр-1".

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга заявил, что в следующем сезоне будет выступать за другой клуб.

Слова Супряги приводит segodnya.ua.

"Буду играть за "Днепр-1" в следующем сезоне", - сказал Супряга.

Читайте такжеИгроки сборной Украины U-20 Булеца и Сикан получили индивидуальные награды на ЧМ

Ранее сообщалось о том, что днепровский клуб арендует у "Динамо" Супрягу на один сезон. Также на правах аренды в "Днепр-1" перейдет еще один игрок сборной Украины U-20 Сергей Булеца.

Отметим, что год назад Супряга перешел в "Динамо" как раз из "Днепра-1". В футболке киевского клуба форвард провел 10 матчей, в которых не сумел отличиться голами.

Напомним, Супряга сделал дубль в финале чемпионата мира U-20 и помог сборной Украины выиграть мировое первенство.

"Днепр-1" по итогам прошлого сезона завоевал путевку в УПЛ.

УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" ведет переговоры с известным украинским нападающим.