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Герой финала чемпионата мира по футболу U-20 покинет Динамо

13:46, 17 июня 2019
Футбол
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Владислав Супряга уйдет в аренду / фото: dynamo.kiev.ua

Слова Супряги приводит segodnya.ua.

"Буду играть за "Днепр-1" в следующем сезоне", - сказал Супряга.

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Ранее сообщалось о том, что днепровский клуб арендует у "Динамо" Супрягу на один сезон. Также на правах аренды в "Днепр-1" перейдет еще один игрок сборной Украины U-20 Сергей Булеца.

Отметим, что год назад Супряга перешел в "Динамо" как раз из "Днепра-1". В футболке киевского клуба форвард провел 10 матчей, в которых не сумел отличиться голами.

Напомним, Супряга сделал дубль в финале чемпионата мира U-20 и помог сборной Украины выиграть мировое первенство.

"Днепр-1" по итогам прошлого сезона завоевал путевку в УПЛ.

УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" ведет переговоры с известным украинским нападающим.

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Теги: #Динамо#Днепр-1#Владислав Супряга