"Хочется играть в Лиге чемпионов": защитник сборной Украины - о возможном трансфере в Динамо

Александр Караваев пока не знает, перейдет ли в киевский клуб.

Защитник "Зари" Александр Караваев прокомментировал возможный трансфер в киевское "Динамо".

Караваева цитирует Tribuna.com.

"На данный момент я нахожусь на отдыхе. И узнаю об этом только из новостей. Мне никто не звонит, я сам тоже. Мне дали больше времени на отдых, потому что я был в сборной Украины", - сказал Караваев.

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"Сказали, что до 26 июня можно отдохнуть, а 27 июня "Заря" вылетает на сборы. До этого числа уже буду знать точную информацию. А пока никакого конкретного ответа не могу дать. 26-27 числа буду все конкретно узнавать и готовиться к тому, что мне скажут", - добавил футболист.

Караваев также подчеркнул, что хотел бы поиграть в Лиге чемпионов:

"Конечно, ставишь перед собой максимальные задачи, видишь себя в топ-чемпионатах, но прекрасно понимаешь, что всему свое время. Нужно к этому стремиться и достигать. А в данный момент как произойдет, то так и будет. Конечно, хочется лучшего и играть на более высоком уровне. Я никогда не играл в Лиге чемпионов, а только в Лиге Европы. Хотелось бы попробовать свои силы на таком уровне".

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболист сборной Люксембурга отказал "Динамо".