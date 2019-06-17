ПСЖ хочет продать самого дорогого футболиста мира Неймара

Бразильский нападающий также не против сменить обстановку.

Французский "Пари Сен-Жермен" готов продать свою главную звезду - бразильского нападающего Неймара.

Об этом сообщает авторитетное французское издание L'Equipe.

Руководство ПСЖ готово расстаться с Неймаром, если получит выгодное с финансовой точки зрения предложение. Парижский клуб не планирует продавать бразильца меньше, чем за 222 миллиона евро - столько ПСЖ заплатил за игрока "Барселоне" два года назад.

Читайте такжеРеал провел презентацию самого дорогого футболиста в своей истории (фото, видео)

Трансфер бразильца не принес ПСЖ ожидаемых дивидендов. В то же время у руководства клуба есть определенная доля разочарования Неймаром.

Бразильский форвард также не против покинуть Париж. По данным источника, в последнее время он заявлял своему окружению, что устал от ситуации, которая сложилась в ПСЖ.

Агент Пини Захави уже начал переговоры о возможном возвращении 27-летнего Неймара в Испанию.

Как сообщал УНИАН, Неймар пропускает Кубок Америки-2019 из-за очередной травмы.