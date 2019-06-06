Сборная Бразилии перед Кубком Америки осталась без своей главной звезды (видео)
11:29, 06 июня 2019Футбол
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Нападающий ПСЖ Неймар пропустит турнир из-за серьезной травмы.
Неймар / REUTERS
Нападающий сборной Бразилии Неймар пропустит Кубок Америки-2019 из-за травмы.
Об этом сообщил официальный сайт Конфедерации футбола Бразилии.
Неймар получил травму в товарищеском матче против сборной Катара (2:0).
У звездного нападающего диагностировали разрыв связок правого голеностопа. Таким образом, Неймар точно не успеет восстановиться к началу турнира.
Video of Neymar’s injury pic.twitter.com/QhsWqHh4mg— J. Velazquez (@JuanDirection58) 6 июня 2019 г.
Кубок Америки в этом году пройдет в Бразилии. Турнир стартует 15 июня и продлится до 7 июля.
Бразильская сборная сыграет в одной группе с Венесуэлой, Перу и Боливией.
Как сообщал УНИАН, ранее Неймара обвинили в изнасиловании.
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