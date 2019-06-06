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Сборная Бразилии перед Кубком Америки осталась без своей главной звезды (видео)

11:29, 06 июня 2019
Футбол
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Неймар / REUTERS

Об этом сообщил официальный сайт Конфедерации футбола Бразилии.

Неймар получил травму в товарищеском матче против сборной Катара (2:0).

У звездного нападающего диагностировали разрыв связок правого голеностопа. Таким образом, Неймар точно не успеет восстановиться к началу турнира.

Кубок Америки в этом году пройдет в Бразилии. Турнир стартует 15 июня и продлится до 7 июля.

Бразильская сборная сыграет в одной группе с Венесуэлой, Перу и Боливией.

Как сообщал УНИАН, ранее Неймара обвинили в изнасиловании.

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Теги: #Неймар#сборная Бразилии#Кубок Америки