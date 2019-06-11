"Неудобный соперник": игроки сборной Украины - о скромной победе над Люксембургом

Украинские футболисты проанализировали матч отбора на Евро-2020 против Люксембурга.

Игроки сборной Украины прокомментировали победу над сборной Люксембурга в отборе на Евро-2020 (1:0).

Футболистов украинской сборной цитирует Dynamo.kiev.ua.

Полузащитник Руслан Малиновский отметил, что в матче против Люксембурга на игре украинской сборной отразилась усталость:

"Мы хорошо подготовились к сборной Сербии и хорошо сыграли, но играть через два дня на третий по такой погоде все-таки тяжело. Много сил отдали в матче с Сербией... Проблем с настроем не было, но получилось, что хорошо сыграли только первые двадцать минут, а потом подсели.

Против Люксембурга не было той агрессии в отборе, которая была в предыдущем матче. Более пассивно сыграли эту игру. Самое главное, забили быстрый гол, это было очень важно. Если бы забили второй мяч, было бы попроще, конечно. Но дотерпели".

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Александр Зинченко поблагодарил болельщиков за поддержку, а также подчеркнул, что игра сложилась бы по-другому, если бы он реализовал свой момент.

"Главное, что мы добыли очень важные три очка, и пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку, которая была здесь просто космос. Конечно, нам нужно совершенствоваться, мы еще растем как команда. Но рисунок виден.

Условия были одинаковые. Люксембург тоже играл три дня назад, да еще и на выезде на искусственном поле. Поэтому здесь не может быть никаких отмазок. Я считаю, что в таких матчах Украина должна играть первым номером. У меня перед глазами мой момент в первом тайме. Думаю, если бы я забил, игра бы складывалась по-другому. Есть над чем работать...".

Защитник украинской сборной Александр Караваев согласился с тем, что Люксембург - неудобный соперник:

"Неудобный соперник? Наверное. Возможно, Люксембург и ниже нас классом, но, в отличие от сербов, которые открывались, они сыграли более строго и компактно в обороне, которую тяжело вскрывать. Да и контратаки у них были опасными".

УНИАН также сообщал о том, что победу украинской сборной прокомментировал Андрей Шевченко.