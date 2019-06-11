Шевченко назвал "единственную претензию" к игрокам после победы над Люксембургом

Главный тренер украинской сборной прокомментировал тяжелую победу в отборе на Евро-2020.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги матча четвертого тура квалификации Евро-2020 против сборной Люксембурга, который завершился победой "желто-синих" со счетом 1:0.

Шевченко проанализировал результат матча в комментарии телеканалу "Футбол 1", передает Tribuna.com.

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"Начали очень хорошо. Если бы до 15-й минуты забили второй мяч, думаю, игра во многом была бы для нас проще. Люксембург - очень приличная команда, она умеет играть в футбол, есть неплохие игроки. Счет 1:0 - нервозный. Ребята подустали, потому что было отдано очень много сил с сербами. Тяжело нам было делать замены", - сказал Шевченко.

"У нас не было правого защитника. Мы видели, что проблемы больше исходили с их левого фланга. Караваев отработал очень хорошо с сербами, он подустал. Тем более он получил карточку. Кого-то ставить туда - у нас Бутко вылетел...", - добавил тренер.

Шевченко также назвал единственную претензию к своим подопечным:

"Считаю, ребята с задачей справились, мы заработали 3 очка - это была главная задача. Никаких претензий к игрокам нет, единственное - реализация. Реализуйте, будет вам намного проще. Понимаю, что ребята подустали, требовать большего очень тяжело".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Украина - Люксембург.