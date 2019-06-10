Шахтер нашел нового главного тренера в Португалии - СМИ

Сменить Паулу Фонсеку в донецком клубе может Луиш Каштру.

Новым главным тренером донецкого "Шахтера" может стать португальский специалист Луиш Каштру, который на данный момент возглавляет "Виторию Гимарайнш".

Об этом сообщаю португальские издания ojogo.pt и maisfutebol.iol.pt.

По данным СМИ, "Шахтер" уже сделал "Витории" официальное предложение по переходу тренера, у которого есть еще год контракта с португальским клубом. Также "горняки" практически согласовали с Каштру условия личного контракта.

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В борьбе за тренера "Шахтер" опередил клуб из английского Чемпионшипа и два клуба из ОАЭ.

На кандидатуре Каштру настоял глава селекционной службы "горняков" Жозе Боту.

По итогам предыдущего сезона Каштру сумел вывести "Виторию" в Лигу Европы, заняв пятое место в чемпионате Португалии. До этого он также тренировал "Риу Аве", "Шавиш", а в 2014 году временно возглавлял "Порту", сменив на посту главного тренера как раз Паулу Фонсеку.

Напомним, ранее Фонсека подтвердил свой переход из "Шахтера" в "Рому".

Как сообщал УНИАН, кандидатом на пост главного тренера "Шахтера" также называли испанского специалиста Кике Сетьена. Кроме того, по данным СМИ, "горняков" мог возглавить Рэзван Луческу.