Стало известно, кто может возглавить Шахтер после ухода Фонсеки

На пост главного тренера "горняков" претендует экс-наставник испанского "Бетиса"

Новым главным тренером донецкого "Шахтера" может стать испанский специалист Кике Сетьен.

Об этом в Twitter сообщает журналист сайта Goal.com Бруну Андраде.

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"Кике Сетьен, который покинул "Бетис", является одной из приоритетных кандидатур для "Шахтера". Однако он не единственный в списке кандидатов", - написал журналист.

Андраде также отметил, что "Шахтер" не рассматривает кандидатуру экс-помощника Мирчи Луческу Антонио Заго, так как у бразильского тренера отсутствует лицензия УЕФА Pro.

60-летний Сетьен возглавлял "Бетис" на протяжении двух лет, но покинул клуб после окончания сезона. В первом сезоне тренер вывел команду в Лигу Европы, но во втором "Бетис" финишировал в Ла Лиге лишь на десятом месте.

До этого Сетьен работал с рядом других испанских клубов, а также со сборной Экваториальной Гвинеи.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что итальянская "Рома" уже договорилась с Фонсекой.